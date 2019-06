Im EU-Vergleich sind Lebensmittel in Österreich am zweitteuersten. Nur Dänemark ist noch teurer. Warum daran nicht nur der Handel Schuld ist, sondern auch die Politik und die Vorlieben der Konsumenten.

Der Blick auf den Kassazettel an der Supermarktkasse macht es oftmals schmerzlich bewusst: Für viele Lebensmittel muss man in Österreich tief in die Tasche greifen. Das belegen jetzt auch die jüngsten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat: Österreich ist - was die ...