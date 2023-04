Klima-Ministerin Gewessler: "Wer auf Neinsager hört, kommt nicht weiter"

Leonore Gewessler lässt sich vom Widerstand in Teilen der Wirtschaft nicht bremsen. Bei den Strompreisen sieht sie noch Handlungsbedarf.

Sie verwaltet das größte Ressort und hat eines der größten Budgets unter den Regierungsmitgliedern. Die frühere Umweltaktivistin Leonore Gewessler lässt kaum jemanden kalt. Sie verteidigt Faltrad-Förderungen und will die OMV nicht auf Öl und Gas reduziert sehen.

Kein Politiker und keine Politikerin polarisiert so wie Sie. Warum? Leonore Gewessler: Ich habe jahrelang nahe an der Politik gearbeitet und bemerkt: Es ist im Klimaschutz in Österreich einfach nichts weitergegangen. Daran etwas zu ändern war mein Antrieb, in die Politik ...