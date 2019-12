Klimaschützer protestierten vor Wiener OPEC-Zentrale

Die Teilnehmer des Treffens des Ölkartells OPEC in Wien sind am Donnerstagvormittag von Klimaschutz-Aktivisten in Empfang genommen worden. Rund 50 Personen nahmen an dem stillen Protest gegenüber der OPEC-Zentrale in der Innenstadt teil, wobei ein Mitglied der Gruppe Extinction Rebellion in einer Inszenierung mit Öl übergossen wurde.

Viele Aktivisten der Gruppe Klimaprotest - unter der sich unter anderem das Klimavolksbegehren und die Bewegung FridaysForFuture zusammengeschlossen haben - waren als Tiere verkleidet, die durch Öl umgekommen sind. Auf Transparenten forderten sie "Keep it in the ground" (Behaltet es im Boden, Anm.), dass Öl erst gar nicht gefördert werden sollte. Für Freitag kündigte Johannes Stangl, ein Sprecher von FridaysForFuture, gegenüber der APA eine größere Demonstration bei der OPEC an. Treffpunkt sei um 16.00 Uhr am Schottenring.

Die 14 OPEC-Mitglieder verhandelten am Donnerstag zunächst in kleiner Runde, am Freitag kommt dann die größere "OPEC+"-Runde, zu der auch Russland gehört, zusammen. Das Treffen ist für die Verbraucher von Bedeutung, da es Einfluss auf die Benzin- und Ölpreise haben könnte.

Quelle: APA