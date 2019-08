Klimaschützer wollen Verdopplung der Agrar-Umweltförderungen

Die im August gegründete Initiative "Klimafreundliche Landwirtschaft" hat am Dienstag an die künftige Bundesregierung adressierte Forderungen präsentiert, die den Weg für eine umwelt- und klimafreundlichere heimische Landwirtschaft ebnen sollen. So sollen etwa Agrar-Umweltförderungen verdoppelt und Bio-Anteile erhöht werden, war bei einer Pressekonferenz in Wien zu erfahren.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Auch die Bio-Anteile sollen erhöht werden