Strittiger Plan im Klimakampf: Das schädliche Kohlendioxid in der Erde vergraben

Die Zeit wird knapp, um den Klimawandel noch zu bändigen. Das befeuert Initiativen, das schädliche Kohlendioxid abzusondern und am Meeresgrund zu vergraben. Norwegen prescht vor, Deutschland lenkt ein. Österreich bleibt beim Verbot. Warum?

"Wir müssen unser Energiesystem umbauen, raus aus den fossilen Quellen, so schnell wie möglich." Thomas Kienberger, Professor für Energieverbundtechnik an der Montanuni Leoben, lässt keinen Zweifel, was im Kampf gegen den Klimawandel absoluten Vorrang hat. "Wie wir heizen, wie wir mobil sind - all das muss sich ändern." Trotzdem macht sich Kienberger auch für eine Technologie stark, die in Österreich verboten ist: CCS - Carbon Capture and Storage. Hinter dem Kürzel steckt ein strittiges Verfahren, mit dem ...