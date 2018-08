Klöster starten Onlineshop

Kräuterliköre, Kosmetik oder Wein - Produkte aus Klöstern verkaufen sich gut. Vier Klöster tun das jetzt auch im gemeinsamen Onlineshop.

Die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen ist auf vielen Ebenen spürbar. Beim Essen boomen Bioprodukte, der Markt für natürliche Pflege- und Kosmetikprodukte wächst, und zumindest bei Kurzurlauben stehen Handy-Fasten und Entschleunigung statt Action hoch im Kurs. Auf mehreren Ebenen haben hier auch viele Klöster etwas zu bieten. Doch beim Verkauf ihrer Produkte, ob Kosmetika, Kräuterelixiere oder Wein, agierten die christlichen Einrichtungen bisher weitgehend im Alleingang. Das soll sich mit dem Onlineshop www.monastera.com ändern. Auf der Plattform werden ausgewählte Produkte von zunächst vier Klöstern aus Österreich und Bayern gebündelt. Die Bandbreite des Angebots reicht von Naturkosmetik über Seifen bis zu Likören und Wein. Und die Produktpalette soll schon bald erweitert werden, kündigt Geschäftsführer Martin Sturmer an.

Die Initiative zu dem Onlineshop geht vom Europakloster Gut Aich in St. Gilgen aus, das vor 25 Jahren vom Benediktinerpater Johannes Pausch gegründet wurde. Damit ist es, verglichen mit der jahrhundertealten Tradition vieler Stifte und Klöster, ein sehr junges Haus und als solches innovativ und auch geschäftstüchtig. Hinter monastera.com steht die Europäische Klosterheilkunde GmbH mit Sitz in Salzburg, die mehrheitlich dem Kloster Gut Aich gehört.

Neben dem Europakloster gibt es im neuen Onlineshop auch Produkte der ökumenischen Zisterzienserabtei St. Severin nahe Kaufbeuren (Bayern), des Klosters Wernberg in Kärnten sowie des Stiftes Reichersberg am Inn (Oberösterreich). "Klöster haben in der Herstellung von Qualitätsprodukten eine lange Tradition", betont Sturmer. Echte Klosterprodukte erlebten durch das wachsende Interesse der Konsumenten derzeit einen Aufschwung.

St. Gilgen ist im neuen Onlineshop vor allem mit Likören vertreten, dazu gehört der traditionelle "Bénédictine". Der "Kanzler" wiederum erinnert an den deutschen Altbundeskanzler Helmut Kohl, der viele Jahre am Wolfgangsee urlaubte. Die Mönche in St. Severin dagegen haben sich auf Badezusätze und Seifen spezialisiert. "Sapo Santo" (heilige Seife) ist eine reine Olivenölseife, die mit Wasser von heiligen Brunnen und Pflanzen hergestellt wird. Die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut in Wernberg wiederum verstehen sich auf Naturkosmetik - von Lippenpflege bis zum Pilgerbalsam - und bieten auch Kräutertees feil.

Das Innviertler Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg, es besteht seit mehr als 900 Jahren, steuert Weine aus den stiftseigenen Weingärten in Deutschkreutz (Burgenland) sowie aus Niederösterreich zum Sortiment bei. Dazu zählen die Roten Dekanus (Blaufränkisch), Präpositus (Cuvée) und Kanonikus (Cabernet Sauvignon).

Monastera-Geschäftsführer Sturmer betont, dass man Wert auf Originalprodukte lege. Es gebe auch Beispiele, wo Klöster Produkte zukauften und vermarkteten, das lehne man ab. "Wir wollen keine Massenware." Mit der Lagerhaltung, Kommissionierung und Logistik ist ein externer Dienstleister beauftragt. Und Sturmer selbst geht bald auf eine Erkundungsreise nach Frankreich und Norditalien, um die Bandbreite der Produkte noch zu erweitern.