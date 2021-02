Klopapier, Germ und Gartenmöbel: Wie Corona unser Einkaufsverhalten änderte

Der Sturm auf die WC-Papier-Regale läutete im März 2020 das Corona-Jahr ein. Was hinter dem Run auf bestimmte Artikel für den Hausgebrauch steckt.

Ein Regal voll mit Toilettenpapier - das lockt heute niemanden mehr hinter dem Ofen hervor.

Vor einem Jahr war das noch ganz anders. Da schien es, als wäre Klopapier das mit Abstand wichtigste Gut, das es zum Überleben in einer Seuchenzeit braucht. Wer am Freitag, dem 13. März 2020, am späten Vormittag in ein Lebensmittel- oder Drogeriegeschäft ging, stand vor leeren Klopapierregalen. Hamsterkäufer hatten schon am Vormittag, als Gerüchte über einen bevorstehenden ersten Lockdown die Runde machten, die Regale ...