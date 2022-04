Knappe Ware bringt hohe Preise: Warum Lebensmittel noch teurer werden

Nach Sprit und Gas steigen auch die Preise für Lebensmittel immer kräftiger. Gründe dafür gibt es viele.

Die Preise hat der heimische Ölhersteller Rapso nicht erhöht. Aber man hat die lieferbare Menge kontingentiert. "Jede Handelskette bekommt monatlich die Menge, die sie im Vorjahr bezogen hat", sagt Astrid Höller, bei der Linzer VOG Gruppe für die Abteilung Öl zuständig. Mit 873 Vertragsbauern in Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland sowie der eigenen Ölmühle in Aschach produziert Rapso österreichisches Rapsöl. Bis zur nächsten Ernte im Juli gibt es damit keinen zusätzlichen Raps. Angesichts der Hamsterkäufe in Österreich aber vor allem ...