Knapper Treibstoff: Wenn aus dem Zapfhahn nichts mehr kommt

Nicht nur teuer, jetzt auch noch knapp - wie eine ganze Reihe von Sonderfaktoren Tanken zu einem Glücksspiel macht.

Kurz sei sie "schon etwas panisch" gewesen, erzählt die Pendlerin aus Braunau den SN, "mein Tank war ziemlich leer". Doch auffüllen konnte sie den am Dienstagabend an der OMV-Tankstelle in Braunau nicht. Mit Schrecken musste sie feststellen, dass bis auf den teuren Performance-Diesel kein Treibstoff verfügbar war. Stattdessen hingen Zettel an den Zapfsäulen mit dem Hinweis, man arbeite daran, die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Schlusssatz: "Wir bedanken uns für Ihr Verständnis." Sie sei dann halt weitergefahren, so die ...