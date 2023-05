Die türkis-grüne Bundesregierung will gegen Kinderarmut vorgehen. Wie es in einer Stellungnahme gegenüber der APA heißt, seien Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) dazu im Austausch mit Ökonomen. Zudem habe man Experten in den zuständigen Ministerien mit der Ausarbeitung von Maßnahmen betraut, hieß es. Erste Eckpunkte sollen kommende Woche vorgestellt werden.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Koalition kündigt Maßnahmen gegen Kinderarmut an

Die hohe Inflation treffe vor allem Familien mit Kindern. Zu den am stärksten armutsgefährdeten Gruppen gehören AlleinerzieherInnen und Familien mit mehreren Kindern, hieß es. Etliche Maßnahmen wie 500 Euro zusätzlichen Familienbonus oder die Valorisierung der Familienbeihilfe habe man bereits auf den Weg gebracht. Jetzt sollen weitere folgen.