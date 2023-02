Koalition ringt um ein Instrument gegen die hohen Mieten

Die Koalition will den Vorwurf, sie sehe steigenden Mieten tatenlos zu, nicht auf sich sitzen lassen. Wie man sie bremst, darüber wird noch gestritten.

Im Durchschnitt 8,80 Euro pro Quadratmeter - so viel Miete inklusive Betriebskosten zahlte man in Österreich im dritten Quartal 2022 laut Daten von Statistik Austria. Bei den 399.200 Wohnungen (vor 1953 errichtet und ein nach Februar 1994 abgeschlossener Mietvertrag), für die der Richtwertmietzins gilt, betrug die Inklusivmiete 9,90 Euro je m2. Der wurde, nachdem die Anpassung 2021 ausgesetzt worden war, zuletzt im April 2022 um 5,9 Prozent erhöht. Heuer steht ein Anstieg um 8,6 Prozent an. Diese Aussicht lässt Opposition, ...