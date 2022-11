Kocher reist zu Arbeitsbesuchen nach Südostasien

Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) reist von 9. bis 14. November mit einer Delegation zu einem Arbeitsbesuch nach Südostasien. In Jakarta (Indonesien), Singapur und Bangkok (Thailand) geht es um eine Vertiefung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie ums Thema berufliche Bildung. Mit Indonesien und Thailand sind Unterzeichnungen von Absichtserklärungen geplant, in der es um eine vertiefte Zusammenarbeit in der Berufs- und Lehrausbildung geht.

"Der asiatische Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstandort bringt auch für Österreich viel Potenzial", sagt Kocher. "Ziel ist es, die bilateralen arbeits- und ausbildungspolitischen Beziehungen zwischen Österreich und Asien zu stärken, weil beide Seiten davon profitieren." Die Unterzeichnung von drei Arbeitsabkommen mit Indonesien und Thailand lege den Grundstein für diese Zusammenarbeit.

Hintergrund für den ersten Stopp in Jakarta - in Indonesien sind derzeit 32 Austro-Unternehmen angesiedelt - ist laut Angaben des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums "das gegenseitige Vorhaben, die Ausbildung von Fachkräften nach österreichischem Modell insbesondere im Hinblick auf heimische Mangelberufe zu vertiefen". Das heimische duale Ausbildungssystem stößt international auf Interesse. Auch mit den USA gibt es dahingehend eine Kooperation.

Indonesien ist wirtschaftlich unter anderen Punkten derzeit für heimische Firmen besonders interessant, weil der Staat mit gut 270 Mio. Einwohner eine neue Hauptstadt namens Nusantra errichten will. Im entsprechenden Gesetz sind Investitionen von knapp 35 Mrd. Euro geplant. Und an dem Kuchen wollen Austro-Betriebe mitnaschen indem sie ihr Know-how einbringen. Von 16 heimischen Firmen gibt es Memos, wonach sie federführend am Hauptstadtbau mitwirken wollen.

Beim Zwischenstopp im Insel- und Stadtstaat Singapur stehen unter anderem Besuche bei dort angesiedelten heimischen Firmen wie der voestalpine und Lionsbot/Reiwag an. Kocher trifft auch sein dortiges Ministerpendant für Handel und Industrie, S. Iswaran, zu einem Vieraugengespräch. Singapur ist für Österreich nach Malaysia der zweitwichtigste Exportmarkt geworden. Es gibt ein Freihandelsabkommen mit der EU.

In Thailand geht es dann wieder ums Bildungsthema und freilich den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Dort ist die Unterzeichnung zweier Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding, MoU) geplant. Eines sieht die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit vor, das weitere die Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung in Work-Based Training. Neben Kocher unterzeichnen laut Reiseprogramm Handelsminister Jurin Laksanawisit und die Vize-Bildungsministerin Kalaya Sophonpanich. Darüber hinaus geht es in Thailand zur in der Kapitale Bangkok niedergelassenen österreichischen Firmengruppe iSI Automotive, die dort fast 2.000 Menschen beschäftigt.