Köche, Installateure, Pfleger: In Salzburg ist der Personalmangel besonders groß

Nur in Oberösterreich dauert es noch länger, offene Stellen zu besetzen. Mehrarbeit müsse steuerlich entlastet werden, fordert jetzt auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Das Unverständnis über die Tatenlosigkeit des Bundes wächst.

Seit bald einem Jahr erschallt wegen des Personalmangels der immer lautere Ruf an die Bundesregierung in Wien: Es brauche steuerliche Entlastung für die Arbeitnehmer/-innen. Es brauche Anreize, um das rekordträchtig große Heer an Teilzeitkräften in Österreich zu Mehrarbeit zu motivieren. Eine Forderung, die jetzt auch Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer öffentlich erhebt. Wer Vollzeit arbeite und Überstunden mache, solle für die Mehrarbeit einen Steuerfreibetrag von bis zu 500 Euro pro Monat erhalten. Das wären maximal 6000 Euro im Jahr.

Haslauers Forderung ist nicht nur dem Wahlkampffinale in Salzburg geschuldet. Im Bundesland, das traditionell wenige Arbeitslose hat, ist der Arbeitsmarkt leer gefischt. Umso drückender wirkt der Personalmangel, wie neue Zahlen der Denkfabrik Agenda Austria zeigen. In Salzburg dauert es mittlerweile 85 Tage, bis eine offene Stelle besetzt wird, nur in Oberösterreich mit 90 Tagen noch länger. Unbesetzte Stellen gibt es in Salzburg mit 11.8000 schon fast gleich so viele wie Arbeitslose. In der Millionenstadt Wien sind die offenen Stellen mit 17.000 nur marginal höher als in Salzburg, das Arbeitslosenheer ist aber zwölf Mal größer.

Elektroinstallateure, Köche, Kellner und Pflegekräfte fehlen am stärksten - der Mangel erfasst aber längst alle Branchen. Schon jeder dritte Dienstleistungsbetrieb klagt über negative Auswirkungen. Gastrobetriebe, die Öffnungszeiten einschränken, sind an der Tagesordnung. In der Industrie muss jeder fünfte Betrieb Aufträge ablehnen.

Salzburgs Industriepräsident Peter Unterkofler drängt deshalb darauf, Vollzeitkräften pauschal eine monatliche 500-Euro-Steuergutschrift zu gewähren. Zudem sollten statt bisher zehn künftig 20 Überstunden steuerfrei sein. Das würde erhebliche Anreize schaffen, von Teil- auf Vollzeit umzusteigen. Denn die Lohnsteuer in Österreich ist zwar bei geringem Verdienst vergleichsweise niedrig, belastet aber bereits durchschnittlich entlohnte Vollzeitarbeit über Gebühr. Für ein Bruttojahresgehalt von 50.000 Euro zahlt das Unternehmen samt Arbeitgeberbeiträgen 64.744 Euro. Bei der Arbeitskraft bleiben netto nur 33.805 Euro übrig. 47,8 Prozent fressen Steuern und Abgaben weg. Die Lohnsteuersprünge - bereits ab 31.000 Euro liegt der Steuersatz bei 41 Prozent - machen Mehrarbeit unattraktiv. Eine 20-Stunden-Kraft, die brutto 1750 Euro verdient und auf Vollzeit aufstockt, arbeitet 100 Prozent mehr, bekommt 100 Prozent mehr brutto, doch die Sozialversicherungsabgaben steigen um 140 Prozent, die Lohnsteuer gar um 518 Prozent. Weshalb das Nettoplus auf 68 Prozent (13.700 Euro pro Jahr) schmilzt. Österreichs Arbeitnehmer/-innen gehören so zu den am stärksten belasteten in Europa. Nur Belgien und Deutschland greifen steuerlich noch stärker zu.

Für IV-Präsident Unterkofler ist es ein Rätsel, warum die Bundesregierung nicht handelt. Tatsächlich blockieren sich ÖVP und Grüne in Wirtschaftsfragen zusehends. Zudem ist die budgetäre Lage im Bund angespannt. Schon ein monatlicher Steuerfreibetrag von 125 Euro würde jeder Vollzeitkraft im Land 1500 Euro im Jahr bringen, den Bund aber vier Milliarden kosten. Das wäre aber nachhaltig und wesentlich besser als fortgesetzte Einmalzahlungen mit der Gießkanne, sagt Dénes Kucsera, Ökonom der Agenda Austria.