Können Bauern künftig mit CO2-Zertifikaten reich werden?

Durch gezielten Aufbau von Humus schützen die Bauern ihre Böden. Sie verringern damit auch die CO2-Emissionen. Das könnte zu einem wichtigen Bestandteil der Einkommen werden.

Landwirtschaftlich genutzte Böden speichern große Mengen an Kohlendioxid (CO2). Im Kampf gegen Treibhausgasemissionen kommt ihnen damit eine zentrale Rolle zu. Unter dem Oberbegriff "Carbon farming" gibt es Bestrebungen, diese Rolle auszubauen. Der Aufbau von zusätzlichem Humus soll nicht nur die Bindung von CO 2 erhöhen, sondern Böden auch widerstandsfähiger gegen den Klimawandel machen. Die Bauern können davon profitieren, der Verkauf von CO 2 -Zertifikaten könnte ein Einkommensstandbein werden.

In Österreich arbeiten bereits rund 400 Landwirte, vorwiegend Ackerbauern, auf insgesamt knapp 6000 ...