Können wir bald länger einkaufen?

Länger aufzusperren: Das ist heiß umstritten - und wird von immer mehr Händlern gewünscht.

Die Billa-Mutter Rewe war die Erste, die das Thema offen zur Diskussion stellte. Man wolle künftig länger aufsperren, ließ der deutsche Handelsriese - mit seinen Marken Billa, Merkur, Penny und Adeg Marktführer im heimischen Lebensmittelhandel - Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck jüngst bei einem Gespräch in der deutschen Konzernzentrale in Köln wissen. Statt wie bisher 72 möchte man künftig 76 Stunden in der Woche die Geschäfte offen halten. Dem Kunden eigenwillig erscheinende Öffnungszeiten von 7.15 Uhr oder 7.40 Uhr bis 19.50 Uhr oder zehn Minuten später könne man sich damit ersparen - und durch zusätzlichen Umsatz österreichweit 500 Jobs schaffen, betonte Rewe. Mehr Möglichkeit, einzukaufen, bringe auch mehr Umsatz, argumentiert man hier.