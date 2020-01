Köstinger fordert mehr EU-Mittel für Klimaschutz

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) fordert eine "gut ausgestattete Finanzierung" von der EU für den Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft. Die Erfüllung von neuen Standards im Rahmen des "Green Deals" funktioniere nur mit entsprechenden Mitteln und brauche eine Absicherung im Agrarbudget, kritisierte Köstinger am Montag in Brüssel. Dies sei zur Zeit noch nicht der Fall.

SN/APA (BUNDESKANZLERAMT)/JAKOB GLA Ministerin Köstinger fordert Unterstützung für die Landwirtschaft