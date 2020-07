Köstinger für EU-"Systemwechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit"

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hält die Zeit für einen "Systemwechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit in der europäischen Landwirtschaft" gekommen. Dies teilte die Ministerin anlässlich des EU-Agrarrates in Brüssel am Montag mit. Der deutsche EU-Ratsvorsitz kündigte in dessen Vorfeld an, bis zum Herbst ein Konzept für die Reform der EU-Agrarpolitik auf die Beine stellen zu wollen.

"Wir stoßen Zukunftsthemen für Landwirte und Verbraucher an, wollen einen Beitrag zu einer starken und grüneren Agrarpolitik leisten", teilte die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Montagvormittag mit. "Mehr Tierwohl sowie mehr Umwelt- und Klimaschutz wollen wir zusammenbringen mit Ernährungssicherung, Wettbewerbsfähigkeit und einer guten wirtschaftlichen Zukunft der Bauernfamilien in Europa", so die Ministerin.

"Die Gemeinsame Agrarpolitik muss bäuerliche Familienbetriebe ins Zentrum stellen", ist auch Köstinger überzeugt. "Unsere österreichische Landwirtschaft ist Vorreiter in Europa, wenn es um die hochqualitative Lebensmittelproduktion in kleinen, krisensichern Strukturen geht. Qualität vor Quantität ist unsere Devise und das werden wir auch in den Verhandlungen einbringen", kündigte sie an. Eine zweijährige Übergangsphase bei der Reform ist für das Landwirtschaftsministerium "unausweichlich". Dies entspricht der Position des EU-Rates und -Parlaments. Die EU-Kommission hält demnach ein Jahr für ausreichend.

Drei Punkte sind Österreich bei der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) besonders wichtig. Dazu zählt erstens, dass die Produktion von Lebensmitteln nicht in Drittstaaten verlagert werden darf. "Sichere Lebensmittelversorgung im Einklang mit höchsten Standards ", fordert das Ministerium. Laut der deutsche Landwirtschaftsministerin Klöckner stellten am Montag einige Mitgliedsstaaten die Frage nach einer angemessenen Finanzierung der Reform. "Mehr Nachhaltigkeit, mehr Tierschutz kostet mehr Geld", sagte Klöckner am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz. "Es wird nicht immer nur an der Theke beim Verbraucher zu erzielen sein", erinnerte sie, wenn man wolle, dass die Produktion wettbewerbsfähig bleibe.

Zweitens müssen nach Ansicht Österreichs "Vorleistungen" angerechnet werden. "Die vielfältigen Unterschiede in der Produktion müssen berücksichtigt werden", hieß es in einer Stellungnahme. Mit dieser Forderung ist das Landwirtschaftsministerium nicht alleine. Die meisten EU-Länder wünschten eine Feststellung, von wo sie starteten, und eine Folgenabschätzung, wie Klöckner berichtete.

Drittens werden "kurze Transportwege und regionale Wertschöpfung" unterstützt. Wenn die "Farm-to-Fork" (dt. Vom Hof auf den Tisch)-Strategie ernst gemeint sei, dann müsse "ein stärkerer Fokus auf kurze Transportwege gelegt werden", so Köstinger. "Ich fordere daher ein EU-weites Konzept für eine transparente Herkunftskennzeichnung von verarbeiteten Produkten zu erarbeiten und in die Strategie einzuarbeiten", so die Ministerin.

Kritik kam aus Österreich am Montag angesichts der wegen der Coronakrise unter Druck stehenden Agrarmärkte an deutschen "Dumpingpreisen". "Dumpingpreise aus Deutschland waren schon immer ein Problem für die österreichischen Qualitätsproduktion". Die Coronakrise verschärfe die Situation, in der Vorwoche seien die Preise um rund sieben bis zehn Prozent gesunken, hieß es.

"Es braucht eine dringende Entlastung am Markt", so Landwirtschaftsministerin Köstinger. Ihrer Ansicht nach muss die EU-Kommission die private Lagerhaltung auch für Schweinefleisch möglich machen. Laut EU-Ratskreisen ist der Preisverfall bei Schweinefleisch auf den massiven Coronaausbruch bei Tönnies, dem größten deutschen Schlachtbetrieb zurückzuführen. Darauf habe China einen Importstopp verhängt und das Schweinefleisch bleibe seither in Europa.

Quelle: APA