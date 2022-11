Kollektivverträge - Metaller legen die Latte mit 7,4 Prozent hoch

Abschluss über der zurückliegenden 12-Monats-Inflation. Geringere Einkommen steigen um bis zu 9 Prozent, höhere um mindestens 7 Prozent. Experten befürchten keine Lohn-Preis-Spirale.

Gut 12 Stunden hat es gedauert, bis bei den Lohnverhandlungen der Metalltechnischen Industrie (MTI) in der Nacht auf Freitag weißer Rauch aufstieg. In der vierten Verhandlungsrunde einigten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf den ersten Metaller-Abschluss des Jahres, an dem sich andere Metallersparten und Branchen orientieren. Die Löhne und Gehälter der MTI-Beschäftigten steigen im Schnitt um 7,44 Prozent, nach Einkommenshöhe gestaffelt zwischen 7 und knapp 9 Prozent für geringere Einkommen. Angekündigte Warnstreiks sind damit vom Tisch.

Beobachter sehen einen ...