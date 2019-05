Kommende Woche an vier Tagen Lkw-Blockabfertigungen in Tirol

Kommende Woche wird es in Tirol die gesamte Woche zu Lkw-Fahrverboten kommen. An den Werktagen, also Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, werden bei Kufstein Nord Lkw-Blockabfertigungen durchgeführt - an den anderen Tagen gilt das Wochenend- bzw. am Donnerstag das Feiertagsfahrverbot, teilte das Land am Samstag mit. Die deutsche Polizei warnte vor Verkehrsbehinderungen in Richtung Süden.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Tirols Landeshauptmann Günther Platter