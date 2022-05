Kommt die Lebensmittelampel?

Die EU überlegt die Einführung des Nutriscore. Dieser soll Kunden Informationen über die Nährwerte der Nahrung geben. Auf Produkten findet man ihn schon.

Auf der Pizzaschachtel, dem Tiefkühllachs oder dem Fruchtjoghurt findet man sie bereits: Ampelfarben, versehen mit Buchstaben von A bis E. Dieser sogenannte Nutriscore soll Konsumenten Informationen über den Nährwert geben. Aktuell kann die Skala in einigen Ländern freiwillig von Unternehmen verwendet werden. Künftig könnte das flächendeckend der Fall sein: Die EU-Kommission erwägt die allgemeine Einführung des Nutriscore. Ein Vorschlag soll noch heuer vorgelegt werden. Den Ursprung hat die Bewertungsskala in Frankreich, wo sie an der Pariser Universität Sorbonne entwickelt wurde. ...