Kommunikation bei Großprojekten steigert Akzeptanz - Studie

Kommunikation bei großen Projekten - Bau, Infrastruktur, Verkehr oder Arbeit - steigere die Akzeptanz des Vorhabens, heißt es in einer Studie der deutschen Universität Hohenheim (Stuttgart) und des Beratungsunternehmens wikopreventk. Untersucht wurden 97 Projekte, darunter 35 in Österreich, mit einem Investitionsvolumen von 85 Milliarden Euro. Ausgewertet wurden die Antworten der Projektleiter.

In fast drei Viertel der Projekte sei der Nutzen der Kommunikation höher als die Kosten dafür, so eines der Ergebnisse. Sehr unterschiedlich waren die Kosten der Kommunikationsmaßnahmen: Von 0 bis 22 Mio. Euro reichte die Spanne. Anteilsmäßig betrachtet lag die Höhe der Kommunikationskosten in mehr als der Hälfte der Fälle unter 0,1 Prozent der Projektkosten, in sechs Prozent der Fälle waren es 1 Prozent und mehr.

Bei den eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen wurde die klassische Pressemitteilung (91 Prozent) am häufigsten genutzt. Dann folgen Info-Veranstaltungen (83 Prozent), Pressekonferenzen (74 Prozent) sowie Visualisierungen (66 Prozent) und Projekt-Websites (65 Prozent).

