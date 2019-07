Konflikt um Lkw-Blockabfertigung: Expertentreffen in Brüssel

Im Konflikt um die Lkw-Blockabfertigung in Tirol findet am Montagnachmittag ein Expertentreffen in Brüssel statt. Vertreter von Österreich, Deutschland und Italien kommen zusammen, bestätigte die Sprecherin des Verkehrsministeriums Montagfrüh auf APA-Anfrage. Das Treffen finde auf Einladung der EU-Kommission statt, EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc werde aber nicht dabei sein.

SN/APA (Wimmer)/MARKUS WIMMER Vertreter Österreichs, Deutschlands und Italiens kommen zusammen