Konflikt zwischen Moskau und Kiew bremst die Wirtschaft

Mit dem russisch-ukrainischen Konflikt haben Österreich und die EU einen Krisenherd direkt vor der Haustüre. Das wirkt sich nicht positiv auf die Wirtschaft aus. Die Verflechtung der Austro-Ökonomie ist sowohl mit der russischen als auch mit der ukrainischen stark. Aber schon alleine wegen der Marktgröße Russlands ist sie zwischen Wien und Moskau stärker als zwischen Wien und Kiew, so Michael Löwy, bei der Industriellenvereinigung (IV) für Internationales zuständig.

"Eine politisch stabile Situation zwischen den beiden Ländern ist für unsere wirtschaftlichen Tätigkeiten und Investitionen bedeutend", sagte Löwy im Gespräch mit der APA. "Beide Staaten sind wichtige wirtschaftliche Partner für Österreich, beides sind große Märkte. Mögliche Wachstumsraten sind sehr interessant wegen der hohen Einwohnerzahlen Russlands und der Ukraine." Der Konflikt der beiden Staaten könne sich negativ auf die wirtschaftlichen Beziehungen auswirken.

Derzeit dümpelt das Wachstum aber in beiden Ländern eher dahin, sie wachsen nicht so stark wie andere Wirtschaftsräume. "Für uns ist es wichtig, dass das EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen wirklich eingehalten wird, der ukrainische Markt offen ist für Handel und Investitionen und dass Rechtssicherheit herrscht", sagt Löwy.

Österreichische Unternehmen sind der sechstgrößte Auslandsinvestor in der Ukraine. Rund 200 heimische Firmen haben dort Niederlassungen. Exportiert werden hauptsächlich Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge, chemische und medizinische Erzeugnisse. Wichtigste Importgüter aus der Ukraine sind Eisenerz, Holz und Waren daraus sowie elektrische Maschinen.

Russland war 2020 nach Deutschland der zweitgrößte Investor in Österreich und lag bei den heimischen Direktinvestitionen an 14. Stelle. Rund 500 russische Firmen haben Niederlassungen in Österreich, 650 österreichische Unternehmen umgekehrt in Russland. Die wichtigsten Austro-Exportwaren nach Russland sind Maschinen und Anlagen, Pharmaerzeugnisse und Lebensmittel. Der Großteil der Importe aus Russland entfällt auf Erdgas und Erdöl (80 Prozent). Weiters werden Metalle und Holz (3 Prozent) sowie jeweils daraus erzeugte Waren importiert. So ist laut Löwy die neue Gaspipeline Nord Stream 2 "wichtig für die Energieversorgung Österreichs", da sie mehr Volumen für die Versorgung nach Europa bringe.

In beiden Staaten ist beispielsweise die Raiffeisenbank International (RBI) aus Österreich ein wichtiges Geldhaus.