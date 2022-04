Konjunktur: Produktion und Bau laufen auf vollen Touren

Im März hat der Umsatz in der Industrie und am Bau im Jahresvergleich um 37,5 Prozent zugenommen. Der Beschäftigtenindex verbuchte lediglich einen Anstieg von 1,7 Prozent, der Index der geleisteten Arbeitsstunden ging um ein Prozent zurück. Bemerkenswert dabei: Die Umsätze lagen 54,9 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom März 2019, was teilweise durch massive Preissteigerungen vor allem im Energiesektor bedingt ist, teilte die Statistik Austria heute mit.

SN/APA/dpa/Daniel Reinhardt Die brummende Wirtschaft sorgt auch für mehr Güterumschlag

"Trotz Ukraine-Krise stehen in Österreichs Industrie und Bau auch im März 2022 die Signale weiterhin auf Grün", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Insgesamt sei der produzierende Bereich nach wie vor auf Wachstumskurs. Die Frühschätzung für das Transportaufkommen österreichischer Unternehmen im Straßengüterverkehr zeige für das 1. Quartal 2022 einen Anstieg um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 89,3 Millionen Tonnen. Dabei stieg die Transportleistung im In- und Ausland um 3,9 Prozent auf 6,9 Milliarden Tonnenkilometer. Die Transportleistung innerhalb Österreichs nahm um 3,3 Prozent auf 4,8 Mrd. Tonnenkilometer zu. "Auch im Vergleich zu dem Referenzquartal vor der Corona-Krise, also dem 1. Quartal 2019, wurden Zunahmen registriert. Das Transportaufkommen erhöhte sich verglichen mit dem 1. Quartal 2019 um 11,7 Prozent auf 89,3 Mio. Tonnen", rechnen die Statistiker vor.