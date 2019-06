Konjunkturabkühlung schlägt langsam auf Arbeitsmarkt durch

Die Konjunkturabkühlung beginnt sich nach Angaben des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) nun auch auf dem Arbeitsmarkt in Österreich bemerkbar zu machen. Die Situation sei aber "immer noch günstig", erklärten die Wirtschaftsforscher am Dienstag in einer Konjunktur-Kurzanalyse.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Laut Wifo ist die Situation allerdings immer noch günstig