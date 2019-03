Kotanyi mit Umsatzplus und Marktführerschaft in Russland

Der Gewürzhändler Kotanyi hat 2018 laut Eigenangaben 165 Mio. Euro Umsatz erzielt - ein Plus von 5 Prozent. Wichtigster Absatzmarkt sei Russland (+15 Prozent), wo mit Ende des abgelaufenen Jahres die Marktführerschaft erzielt worden sei. Weiters soll eine Kooperation mit der Handelskette Alibaba den Markeintritt in China befördern. 2019 fließen 3 Mio. Euro in den Ausbau der Firmenzentrale.

Erwin Kotanyi ist mit dem Wachstumskurs zufrieden