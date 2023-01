Kraut und Rüben statt Glashausgemüse

Klimawandel? Hoher Gaspreis? Höchste Zeit für Wintergemüse: Im Freien und unter Folie wächst mehr, als man meint. Das Angebot steigt stark, die Nachfrage allerdings erst mäßig.

Winterflaute - davon ist im Hofladen von Gabriele Wild-Obermayr im oberösterreichischen Ipftal nichts zu spüren: Frisch geerntete Kohlsprossen, Radieschen, Rucola, dazu Kraut, Rote Rüben und Karotten. "Ich hab's mal zusammengerechnet, ich komm auf 40 bis 50 verschiedene heimische Wintergemüse, die ich anbieten kann", sagt die Bio-Bäuerin. Ein beheiztes Glashaus braucht sie dafür nicht.

Kohl, Kohlsprossen oder Kalettes (Blumenrosenkohl) könne man problemlos im Freiland ernten, selbst bei Schnee. In unbeheizten Folienhäusern ernte sie schon jetzt Radieschen, Winterrucola, Asia-Mix-Salate und Vogerlsalat. "Die werden bei weniger Licht sogar besser, weil sie ins Blatt gehen und nicht gleich zu blühen anfangen." Dazu kommen Lagergemüse von der Ochsenherz-Karotte über verschiedenste Kraut-Sorten, Rote Rüben und Kohlrabi bis hin zu Wurzelgemüsen wie Schwarzwurzel und Topinambur, die erst jetzt ausgegraben werden. "Wozu soll ich im Winter auf Tomaten oder Gurken setzen?"

"Es gibt mehr Gemüsearten als Tomaten, Gurken und Paprika"

Viele Gewächshäuser haben heuer angesichts explodierender Gas-Preise früher dicht gemacht. Auch importierte Gurken und Tomaten seien vor allem eines: teuer, sagt Stefan Hamedinger, Gemüsebauexperte der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Höchste Zeit also, um heimischem Wintergemüse wieder einen höheren Stellenwert einzuräumen, denn das wachse klimafreundlich und ganz ohne Gasheizung. "Wir müssen den Kunden klar machen, dass es nicht nur drei Gemüsearten gibt - Tomaten, Gurken und Paprika - sondern eine unglaubliche Vielfalt", sagt Hamedinger. Geschickt verpackt im 200-Gramm-Schälchen und mit niedlichem Namen kämen Tomaten im Winter aufs Kilo hochgerechnet auf einen Preis von bis zu 20 Euro. Und trotzdem greifen Kunden zu, auch wenn daneben das halbe Kilo Karotten weit billiger ist.

Immer mehr Landwirte aber auch Gastronomen würden Wintergemüse wiederentdecken. Was beim Spargel und beim Kürbis gelungen sei - seinen Platz in der Küche zurückzuerobern - sollte auch für Rote Rübe und Kohlsprossen möglich sein, sagt Hamedinger. Gemeinsam mit der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Schönbrunn haben heimische Betriebe viele Gemüsearten einem Winterhärtetest unterzogen - und jene Sorten und Pflanzen herausgefunden, die am besten mit Schnee und Frost zurechtkommen, sei es im Freiland oder im ungeheizten Folientunnel.

"Kunden wissen nicht, was sie mit Kohl oder Roten Rüben kochen sollen"

"Eigentlich sehr erfolgreich, es ist erstaunlich, wie tiefe Minustemperaturen viele Gemüsearten vertragen", sagt Johann Feldinger. Der Walser Biobauer war einer, der bei dem Projekt dabei war. Eingestellt hat er den Versuch dennoch. "Die Nachfrage war nicht besonders hoch, die Konsumenten kann man nicht so leicht ändern", meint Feldinger. Heute setzt er wieder auf Lagergemüse wie Karotten, Sellerie oder Rote Rüben. Kresse zieht er bei acht Grad im mit Hackschnitzel beheizten Gewächshaus. Nur der Kohl wächst weiter im Freiland. "Eigentlich wäre es angesichts Energiekrise und Klimawandels der richtige Zeitpunkt, umzudenken", betont auch er. "Ich fürchte aber, dass viele Kunden nicht recht wissen, was sie mit Kohl oder roten Rüben kochen sollen."

Ihren täglichen Bildungsauftrag im Hofladen und am Bauernmarkt nennt das auch Biobäuerin Wild-Obermayr. "Wir versuchen Tipps aber auch Rezepte weiterzugeben. Hier ist leider viel Wissen verlorengegangen", sagt auch sie. Als Direktvermarkter tue man sich hier leichter als größere Betriebe, die an den Handel liefern. Eine Trendwende sieht sie aber bereits. "Gerade die jüngere Generation zeigt hier oft viel Interesse."

Darauf hindeuten könnten auch jüngste Zahlen. In Oberösterreich sei 2022 erstmals auf mehr als 2000 Hektar Gemüse angebaut worden, bis 2015 war die Fläche auf 1300 Hektar gesunken. Auch die Zahl der Betriebe, die auf Gemüseanbau setzen, ist von 175 auf 184 gestiegen.

Für Wintergemüse würde dabei zuletzt just auch eine Folge des Klimawandels sprechen: der zuletzt immer mildere Herbst. "Gerade heuer gab es ja bis weit in den November ideale Arbeits- und Erntebedingungen", sagt Hamedinger.

Die bunte Vielfalt des heimischen Wintergemüses

Ob im Freiland auch bei Schnee und Kälte, im ungeheizten Folientunnel oder im Herbst geerntet und gut lagerbar, Wintergemüse gibt es in vielen Sorten.



Kohlgemüse: Kohl, Weißkraut, Blaukraut, Kohlrabi, Brokkoli, Karfiol.



Wintersalate: Chinakohl, Endivie, Zuckerhut, Radicchio, Romanasalat, Vogerlsalat, Spinat.



Wurzelgemüse: Karotten, Petersilwurzel, Pastinake, Ingwer, Sellerie, Rote Rübe, Schwarzer Rettich, Erdäpfel, Süßkartoffel.



Zwiebelgewächse: Porree, Knoblauch.



Winter-Fruchtgemüse: Kürbis, Zuckermais, Einleggurken, Bohnen