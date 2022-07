Kredite für Onlineshopping: Die Einkäufe kommen gleich, die Schulden später

Mit Online- Konsumkrediten lassen sich Zahlungen einfach aufschieben. Während Schuldnerberater warnen, kommen auch Anbieter unter Druck.

Das Kleid landet mit einem Klick im Warenkorb des Onlineshops, mit einem weiteren Klick macht es sich auf den Weg zur Zustelladresse. Die Rechnung folgt - wenn gewünscht auch in Raten - erst nach ein paar Wochen. "Buy now, pay later" - kurz BNPL - nennt sich die Zahlungsform, die zunehmend an Beliebtheit gewinnt. Also: jetzt kaufen, später bezahlen. Dahinter versteckt sich eine neue Form des Konsumkredits. Platzhirsche sind der schwedische Anbieter Klarna und die US-Konkurrenten Paypal oder Affirm. Nun ...