Krise am Arbeitsmarkt: "Das Zu-Hause-Sitzen taugt den Leuten überhaupt nicht mehr"

Der Tourismus steht still. Das Personal ist in Kurzarbeit oder arbeitslos. Das trifft vor allem den Westen - und die Frauen.

Die abgesagte Wintersaison macht deutlich, wie stark der Tourismus in Österreich auf den Arbeitsmarkt einwirkt. Im sonst stärksten touristischen Wintermonat Februar stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - also kurz bevor die Coronapandemie ausbrach - um 27,4 Prozent. Das ist ein Zuwachs von 110.000 Personen. Insgesamt waren im heurigen Februar rund 509.000 Menschen ohne Arbeit oder in AMS-Schulungen. Im Vergleich zum Vormonat Jänner gab es aber auch um rund 26.500 weniger Arbeitslose, begründet vor allem durch das Ende des ...