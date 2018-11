Kritik an Mini-Begutachtungsfrist für Staatsholding-Reform

Am Sonntag endet die Begutachtungsfrist für die Reform der Staatsholding ÖBIB zur künftigen ÖBAG - nach lediglich vier Werktagen, was auf massive Kritik stößt. Die ÖBIB verwaltet die Staatsanteile, die allen Österreichern an Großunternehmen wie der OMV, Telekom Austria oder der Post gehören. Selbst im Justizministerium heißt es, die Begutachtungsfrist ist zu kurz für eine umfassende Begutachtung.

SN/APA (Symbolbild)/HERBERT PFARRHO ÖBIB wird zur ÖBAG