KTM baut neue Fahrradfabrik

Im Fahrrad-Boom geben auch die Produzenten Gas. Bei der KTM Fahrrad GmbH in Mattighofen fahren Mitte Juli die Bagger auf. Die Produktionshalle wird abgerissen und neu aufgebaut.

Der 15. Juli ist im Kalender von Stefan Limbrunner, Geschäftsführer von KTM Fahrrad, rot gekennzeichnet. An diesem Tag wird in der alten Produktionshalle in Mattighofen das letzte KTM-Fahrrad des laufenden Modelljahres zusammengebaut. Dann fahren die Bagger auf. Die Montagebetriebe, die Produktionsflächen, die Verpackungsabteilung, die Arbeitsvorbereitungs- und Endprüfstationen, der Motoren- und Lenkereinbau bis hin zur Laufradfertigung werden platt gemacht. Bis August 2019 wird dann an derselben Stelle eine neue, moderne Produktionsstätte hochgezogen. Limbrunner betont: "Wir bauen komplett um."