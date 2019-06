Kühe geben bei Hitze weniger Milch

Nicht nur den Menschen ist jetzt zu heiß, auch den heimischen Nutztieren macht die Hitze zu schaffen.

Ob es nun 35 oder 37 Grad hat, macht zwar auch für Kühe einen Unterschied in der Belastung. Doch schon ab 25 Grad Außentemperatur wird es für das heimische Nutztier ungemütlich und wird die thermoneutrale Zone überschritten. "Rinder fühlen sich bei fünf bis 25 Grad am wohlsten", sagt Salzburgs Landesveterinärdirektor Josef Schöchl. Mit jedem Grad mehr müssten die Tiere zusätzlich Energie aufwenden, um ihren Körper zu kühlen. Die Folge sei eine "Leistungsdepression", also der Rückgang der Milchproduktion. Auf die Weide sollten Rinder jetzt in den kühleren Morgen- und Abendstunden oder überhaupt nur in der Nacht. Dazu bräuchten die Tier uneingeschränkten Zugang zu Wasser und Schatten. Auch Hühner legen in einer Hitezperiode weniger Eier, wenn sie zu wenig Wasser bekommen. Und selbst Fische könnten jetzt in Hitzestress geraten. "Eine höhere Wassertemperatur bedeutet einen sinkenden Sauerstoffgehalt", erklärt Schöchl. Alle Haustiere - "auch Meerschweinchen" - bräuchten jetzt ausreichend Wasser und Schatten. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/robert ratzer

Quelle: SN