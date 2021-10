Künftig auch Bundes- und Landesjobs im AMS-Angebot

Das Arbeitsmarktservice (AMS) bietet Arbeitssuchenden künftig auch offene Stellen in der öffentlichen Verwaltung an. Ab sofort finde man auf ams.at/allejobs und in der AMS-Job-App erstmals auch die freien Jobs in der öffentlichen Verwaltung, sei es auf Bundes- oder Landesebene, teilte das AMS am Dienstag mit. Diese werden aus dem Amtsblatt der Wiener Zeitung, der Jobbörse der Republik Österreich sowie den Stellenausschreibungsportale der Bundesländer übernommen.

SN/APA/Savusia Konstantin Künftig auch Stellen im öffentlichen Dienst beim AMS-Angebot

Bisher sind dort alle beim AMS gemeldeten Jobs sowie alle Stellen der gängigen Job-Suchmaschinen gelistet. "Wir hoffen, dass arbeitslose Menschen und Betriebe, die nach Arbeitskräften suchen, mithilfe von #allejobs und der AMS-Job-App noch besser zueinander finden und dass auch Du, liebe Republik, damit rascher zu Deinen ersehnten neuen Mitarbeiter_innen kommst", heißt es in der Aussendung, verbunden mit Glückwünschen an die Republik Österreich zum Nationalfeiertag: Für "viele Jahre der Stabilität, des sozialen Zusammenhalts und der Vollbeschäftigung".