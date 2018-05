Kulturzentrum in der Wüste glänzt mit Edelstahl-Fassade aus Österreich

Für spektakuläre Metall- und Fassadenkonstruktionen ist die Firma Seele aus Schörfling am Attersee bekannt. Beim King Abdulaziz Center for World Culture in Dhahran (Saudi-Arabien) gelang dem Unternehmen nach eigenen Angaben eine Weltneuheit. Nach einem Entwurf des norwegischen Architekturbüros Snohetta (Schneehaube) wurde die Fassadenhülle aus gebogenen Edelstahlrohren gebaut. Dafür wurden bei der Schwesterfirma von Seele im tschechischen Pilsen rund 70.000 Rohre mit 76 Millimeter Durchmesser individuell gebogen und im Abstand von einem Millimeter montiert. Zwei selbstlernende Biegemaschinen wurden eigens programmiert. Bei der Montage, die ingesamt rund zweieinhalb Jahre dauerte, waren bis zu 100 Personen im Einsatz. Die Abwicklung des Auftrags dauerte nach Angaben des Unternehmens sechs Jahre, wie Seele nun bekannt geben durfte. Die Auftragssumme ist geheim. In Schörfling wurde die Fassadenkonstruktion geplant und das Projektmanagement abgewickelt, in Tschechien erfolgte die Fertigung.