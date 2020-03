Kursrutsch an den Europa-Börsen wegen Corona

Europas Börsen sind am Montag angetrieben durch die wachsenden Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie und dem Ölpreiseinbruch mit massiven Kurseinbrüchen in den Handel gegangen. Die wichtigsten Indizes lagen in den ersten Handelsminuten zwischen 5 und 9 Prozent im Minus.

SN/APA (AFP)/KAZUHIRO NOGI Sattes Minus an diversen Börsen