Kurz erwartet neue Vorschläge zur Finanztransaktionssteuer

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag in Berlin gemeint, er gehe davon aus, dass der deutsche Finanzminister Olaf Scholz versuchen werde, neue Vorschläge zur Finanztransaktionssteuer zu machen. "Wir sind für die Finanztransaktionssteuer und wollen die Besteuerung von Spekulanten, die auf den Niedergang von Staaten wetten, und für die letze Finanzkrise verantwortlich waren", so Kurz.

SN/APA (BUNDESKANZLERAMT)/DRAGAN TA Kanzler Kurz mit BDI-Präsident Dieter Kempf