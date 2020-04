Kurz knüpft AUA-Finanzspritze an Vorteile für Österreich

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Samstag Bedingungen an eine etwaige Staatshilfe für die AUA geknüpft. "Was es nicht geben wird, ist eine Finanzspritze für die Lufthansa, einem deutschen Konzern, ohne einen Vorteil für die Republik Österreich", so Kurz im ORF-Radio. In den Verhandlungen mit der Lufthansa-Tochter gehe es darum, möglichst viele Arbeitsplätze und den Standort zu sichern.

SN/APA (Symbolbild)/HANS PUNZ Kurz will Arbeitsplätze bei der AUA sichern