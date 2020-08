Kurz und Schramböck sehen Entspannung im US-EU-Handelsstreit

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) haben die Entspannung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA am Freitagabend begrüßt. "Die USA sind Österreichs drittwichtigster Handelspartner. Es liegt im gemeinsamen Interesse, die Wirtschaftsbeziehungen in dieser globalen Wirtschaftskrise zu fördern", betonte der Bundeskanzler. Beide Seiten hatten sich am Freitag auf mehrere Zollerleichterungen geeinigt.

Schramböck wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass es "gerade als exportorientiertes Land" für Österreich wichtig sei, "dass bestehende Hürden im internationalen Handel abgebaut werden. Europa und die USA verbinden langjährige Beziehungen und wir müssen wieder zu einer vertrauensvollen Partnerschaft auf Augenhöhe kommen". Quelle: APA