Kurzarbeit: Bald wird strenger geprüft

Braucht ein Betrieb die Kurzarbeit wirklich noch oder ist sie praktisch und erspart Kosten, um Schwankungen im Geschäft auszugleichen? Fix ist: Ab 1. Juli wird wieder alles anders.

Einen Lockdown mit behördlich geschlossenen Betrieben gibt es in Österreich schon seit Mitte Dezember des vergangenen Jahres nicht mehr. Dennoch geben einige Unternehmer auf ihren Anträgen für Kurzarbeit nach wie vor einfach nur "Lockdown" als Begründung an, wie ein Sachbearbeiter beim Arbeitsmarktservice (AMS) erzählt. "Die machen sich gar nicht erst die Mühe, etwas anderes reinzuschreiben."

Auch für Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) ist bei der großzügigen Kurzarbeit für alle die Schmerzgrenze erreicht. Dass sie von einigen missbräuchlich verwendet werde, sei zwar der verkehrte Ausdruck, sagte er am Montag bei der Präsentation der April-Arbeitslosenzahlen. "Aber Kurzarbeit ist nicht dazu da, Schwankungen, die in der normalen Geschäftstätigkeit verankert sind, auszugleichen. Kurzarbeit ist dazu da, strukturelle Schwierigkeiten abzufedern und wenn in einem Betrieb Kündigungen in größerer Zahl drohen."

In jüngster Vergangenheit zeigte sich ein anderes Bild. 36 Prozent aller Anträge auf Kurzarbeit wurden für nur eine Person gestellt, ein Drittel der angemeldeten Personen arbeitete in Kleinstbetrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass manche Betriebe sehr rasch Kurzarbeit anmelden", erklärte Kocher und betonte: "Wir brauchen ein Nachfolgemodell, das nur mehr für jene Betriebe Kurzarbeit vorsieht, die sie unbedingt brauchen." Und es sollte von AMS und den Sozialpartnern noch strenger geprüft werden.

Bis Ende Juni soll ein solches neues Modell gefunden sein. Sollte es zu keiner Einigung mit den Sozialpartnern kommen, tritt mit 1. Juli automatisch das alte Kurzarbeitsmodell wieder in Kraft. Dabei wurden Ausfallstunden zu 55 Prozent ersetzt (wie in der Arbeitslosigkeit), die Betriebe legten drauf, denn nur dann gab es die notwendige Zustimmung vom Betriebsrat.

Die Rückkehr zum alten Modell "wäre nicht das Schlimmste", sagte Kocher, sprach aber auch von "ein paar Pferdefüßen". Es sei eine komplizierte Regelung gewesen, ausgelegt für nur ein paar Fälle. "Wir sollten ein Modell finden, das wieder die richtigen Anreize sendet", betonte er. Gleichzeitig sollte es aber auch so ausgestaltet sein, dass für die Betriebe rasch und unbürokratisch Kurzarbeit verfügbar sei, werde sie wieder in größerem Ausmaß gebraucht. Zuletzt gingen die Zahlen sichtbar zurück. Im April waren österreichweit 52.000 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet, im März waren es noch 61.000.

Ukraine-Krieg und Sanktionen hätten aktuell noch relativ wenig direkten Einfluss auf den Arbeitsmarkt in Österreich, sagte Kocher. Die aktuelle Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent sei die niedrigste seit 14 Jahren. Im April waren 327.000 Menschen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulung, um 34.000 Personen weniger als vor Corona im April 2019.

Die stärker werdende Unsicherheit sollte für die Zukunft allerdings besorgt machen, erklärte der Arbeitsminister. Bei der Jobsuche gehe es nicht mehr nur um die Bezahlung allein, sondern auch um Rahmenbedingungen wie Lebenshaltungskosten, die in manchen Teilen Österreichs sehr hoch seien. "Auch danach wird die Arbeitsstelle gewählt." In Österreich und der EU gebe es zwar ein hohes Potenzial an Arbeitskräften, es sei aber schwieriger geworden - auch durch Verwerfungen in der Pandemie -, diese zu finden. Parallel dazu trete in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Babyboomergeneration den Ruhestand an, "darauf müssen wir mit einer Strategie vorbereitet sein", sagte der Arbeitsminister. Ein Teil davon ist die zuletzt vorgestellte Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte, die spätestens ab 2023 den Arbeitskräftezuzug aus Nicht-EU-Ländern deutlich erleichtern soll.

Die angekündigte Reform der Arbeitslosenversicherung soll bis Ende Juni als Gesamtkonzept auf dem Tisch liegen. Gültigkeit haben soll sie "die nächsten 15 bis 20 Jahre", erklärte Kocher am Montag.