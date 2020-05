Kurzarbeit kann jetzt verlängert werden, neuer Bonus für Unternehmen geplant

Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) gaben am Dienstag einen Überblick über die aktuelle Arbeitslage.

Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) appellierte erneut an die österreichischen Unternehmen, das Kurzarbeitsmodell zu nutzen, "wo es notwendig ist, auch für die nächsten drei Monate". "Unser Fokus ist, die Arbeitsplätze zu halten, damit wir so viele Menschen wie möglich in Beschäftigung bekommen." Für Ende Mai erwartet Aschbacher mit Auslaufen der ersten Kurzarbeitsprojekte einen Rückgang der Zahlen in Richtung Vollbeschäftigung. Die Verlängerung der Corona-Kurzarbeit um drei Monate sei nun über das elektronische AMS-Konto möglich.

Die Zahl der Arbeitslosen ist laut Aschbacher von letzter auf diese Woche um 9000 Personen gesunken. 478.468 Personen seien beim AMS arbeitslos gemeldet. "Seit dem Höchststand der Arbeitslosenzahlen Mitte April haben rund 65.000 Menschen wieder Arbeit gefunden." Allein in der Gastronomie seien die Arbeitslosenzahlen binnen einer Woche um 5000 gesunken. Insofern gab sich Aschbacher positiv, dass es wieder aufwärts gehe.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) verspricht eine weitere Förderung für die 340.000 Klein- und mittelständischen Unternehmen, die zwei Millionen Menschen in Österreich beschäftigen. Im Härtefallfonds solle es einen "zusätzlichen Bonus" geben, damit die Unternehmen mehr Geld abholen können. Sie erinnerte daran, dass auch der Fixkostenzuschuss zur Verfügung stehe. Eingereicht werden können ihren Angaben nach Fixkosten wie Internet, Miete, Patente oder ein Lager, das aufgrund der Saison nicht mehr den gleichen Wert habe wie vorher. Die größten Brocken seien für die Unternehmen die Betriebs- und Personalkosten, hier wolle die Regierung ihnen unter die Arme greifen. Für Start-ups stehe ein eigener Hilfsfonds mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Quelle: SN