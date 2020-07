Kurzarbeit steigt wieder an - Arbeitslosigkeit sinkt leicht

Die in den vergangenen Wochen gesunkene Kurzarbeits-Zahl in Österreich ist zuletzt wieder angestiegen. Aktuell sind 454.171 Personen in Kurzarbeit, gab Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag bekannt. Vor einer Woche waren es lediglich 403.382 Menschen gewesen. Die Arbeitslosenzahlen gehen unterdessen weiter leicht zurück, aktuell sind 438.421 Menschen in Österreich ohne Job.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Verlängerungsanträge als Grund für Anstieg bei Kurzarbeit