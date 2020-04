Kurzarbeit-Streit in Deutschland für Laudamotion beigelegt

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion hält den Streit um Kurzarbeit in Deutschland für bereinigt. Die Gewerkschaft Verdi habe die Vereinbarung sowohl für die Flugbegleiter als auch für die Piloten unterschrieben, hieß es am Dienstag. Die Gehälter für April sollen nun - leicht verspätet - in der ersten Mai-Woche ausbezahlt werden.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Laudamotion will Kurzarbeit durchsetzen