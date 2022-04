Kurzarbeit und volle Auftragsbücher: Achterbahnfahrt bei BMW

Kurzarbeit, fehlende Teile, aber volle Auftragsbücher und neue Antriebe bis hin zum Wasserstoff. BMW hat in Österreich viel zu tun.

Auf der einen Seite ein Auf und Ab in der Produktion, auf der anderen volle Auftragsbücher im Vertrieb. So wie für die gesamte Autobranche war das Jahr 2021 auch für die BMW Group in Österreich eine Achterbahnfahrt. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Im BMW Motorenwerk in Steyr ist ein Großteil der Belegschaft seit Monaten in Kurzarbeit. Aktuell sind noch bis Ende Mai 3200 der 4400 Beschäftigten zur Kurzarbeit angemeldet. Man produziere zwar an allen Montagebändern, jedoch in ...