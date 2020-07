Sozialpartner und Regierung wollen sich noch diese Woche auf ein neues Modell einigen. Wer nicht voll arbeitet, soll sich weiterbilden.

Vier Monate nach Ausbruch der Coronapandemie in Österreich sind die Folgen auf dem Arbeitsmarkt deutlich spürbar. 433.779 Menschen waren zu Wochenbeginn ohne Arbeit, knapp 48.000 davon in Schulungen und nach wie vor 456.127 Arbeitskräfte in Kurzarbeit. Während die Arbeitslosigkeit von ...