Kurze Nachdenkpause nach Streik der Brauereien

Die Bierbrauer erwägen weitere Aktionen, die Eisenbahner verhandeln am Dienstag weiter. Zwei Gehaltskonflikte ziehen sich in die Weihnachtszeit. Bei Stiegl könnte der Streik nachgeholt werden. Zumindest bei der Bahn gibt es hoffnungsvolle Signale.

Auch wenn die Brauereien versichern, dass ausreichend Bier auf Lager sei - die Branche erlebt die turbulenteste Adventzeit seit Langem. Am Montag wurde gestreikt.

Vorerst werden die Brauereien ihren 24-stündigen Streik jedoch nicht fortsetzen. Sollte es aber kein verbessertes Angebot der Arbeitgeber geben, werde es diese Woche noch weitere "Aktionen" geben, sagte Bianca Reiter, Verhandlerin der Gewerkschaft Pro-Ge, am Montagabend. Wie es weiter geht, werde am Dienstag beraten. Auch soll in vier oder fünf Brauereien, die am Montag ...