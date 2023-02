Für die mehr als 10.000 Beschäftigten in 980 Betrieben des Holzbau-Meistergewerbes erhöhen sich die Löhne um 9,8 Prozent. Das gaben die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) und die Bundesinnung Holzbau der Wirtschaftskammer am Samstag in einer Aussendung bekannt. Der kollektivvertragliche Brutto-Mindesteinstiegslohn beträgt demnach 2.440 Euro. Die Lehrlingseinkommen steigen um bis zu 16 Prozent.

