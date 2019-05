KV für Fahrradzusteller - Einigung im Herbst angepeilt

Arbeitgeber und Gewerkschaft wollen sich im Herbst auf den weltweit ersten Kollektivvertrag für Fahrradzusteller einigen. Die Zahl der Fahrradboten und Essenszusteller hat in den vergangenen Jahren in Österreich - vor allem in Wien - stark zugenommen. Bei einer Einigung soll der KV mit 1. Jänner 2020 in Kraft treten.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Gehalt von Fahrradboten soll geregelt werden