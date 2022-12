KV-Verhandlungen: Bei der Bahn darf's ein bisserl mehr sein

Die Lohnerhöhung der Eisenbahner fällt höher aus als bei den Metallern. Das hat mehrere Gründe.

Die Gehälter der rund 50.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 65 Eisenbahnunternehmen - 42.000 davon bei den ÖBB - steigen nächstes Jahr durchschnittlich um 8,9 Prozent, mindestens aber um 210 Euro monatlich. Darauf haben sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Dienstag in der achten Verhandlungsrunde geeinigt. Beschäftigten in den untersten Einkommensgruppen in ausgelagerten Bereichen wie Zugcatering oder Nachtzugbetreuung bringt der neue Kollektiv-(KV)-Vertrag sogar 17,3 Prozent zusätzlich.

Ob sich der 24-stündige Warnstreik vor zwei Wochen ausgezahlt hat, ist Ansichtssache. Der Abschluss ...