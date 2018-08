La dolce vita aus Straßwalchen

Italienische Spezialitäten für Diskonter und Supermärkte bringen einem kleinen Familienbetrieb Millionenumsätze. Nun will man eine eigene Genuss-Marke aufbauen.

Der Standort in dem kleinen Fachmarktzentrum in Straßwalchen ist unscheinbar. Und doch kommen von hier bereits viele der italienischen Spezialitäten, die in Österreich auf dem Tisch landen. Seit mehr als 15 Jahren hat sich "Glaseritalia" auf den Import italienischer Produkte spezialisiert, von Nudeln über Olivenöl bis Wein und Antipasti. Mehr als 30 Mill. Euro Umsatz erzielt das vor allem mit dem Diskonter Hofer groß gewordene Unternehmen damit heute, beliefert werden mit italienischen Produkten für ihre Eigenmarken mittlerweile Rewe und Spar ebenso wie deutsche oder amerikanische Handelsketten. "Weltweit liefern wir in 70 Länder", sagt Gregor Leichtfried, der den Flachgauer Betrieb 2016 übernommen hat.

Doch Leichtfried, zuvor Manager bei Lebensmittelriesen wie Hipp und Spitz, will mehr. Unter seiner Dachfirma "Fine Food" hat er eine ganze Reihe eigener Lebensmittelmarken zusammengeführt, um neben der Konzeption von Handelsmarken auch mit eigenen Markennamen punkten zu können. Das jüngste Projekt ist "Modena Estense". Die im Vorjahr übernommene Marke mit Sitz in Modena setzt auf typisch italienische Produkte, vom bekannten Balsamico aus Modena über Öl aus Sizilien bis zum traditionellen Mandelgebäck. Produzieren lasse man von mehr als 30 Partnerbetrieben in Italien, erklärt Leichtfried. Nutzen könne man dabei die Kontakte aus dem Großhandelsgeschäft und das große Italien-Know-how. Bekannt machen will Leichtfried die eigene Marke nicht nur über den vor einem Monat gestarteten Onlineshop, sondern auch über den Handel, mit dem es bereits konkrete Gespräche über Listungen gebe. 65 Produkte aus dem Premiumsegment habe man im Angebot, demnächst sollen alkoholische Getränke wie Wein und Grappa dazukommen. Geliefert werde derzeit nach Österreich, Italien und Deutschland, erklärt Tochter Victoria Leichtfried, die das Online-Geschäft leitet. Angedacht sei auch ein Partner in den USA.

Edler Genuss, den sich jeder leisten kann, sei ein boomender Markt, ist Gregor Leichtfried überzeugt. Und neben dem stark wachsenden Geschäft mit Eigenmarken des Handels gebe es dabei durchaus noch Platz für kreative Marken. Neben "Modena Estense" hat er noch weiter zugekauft, und zwar im Bereich "Candy". Erst heuer übernahm Leichtfried den deutschen Hustenbonbon-Hersteller "Krügerol". Bereits seit 2011 erzeugt er mit rund 40 Mitarbeitern im deutschen Bielefeld mit der Firma "Powermints" Minzbonbons.