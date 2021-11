Länder rollen Gurgeltests aus

Wegen des Stufenplans der Bundesregierung gelten demnächst keine Antigen-Tests mehr. Die Länder rollen deshalb die Gurgeltests aus. Ungeimpfte und Genese, deren Covid-Infektion länger als sechs Monate zurückliegt, müssen dann überall, wo jetzt die 3G-Regel gilt, einen laborbestätigten Test vorweisen können - die Politik spricht von 2,5G. Auch am Arbeitsplatz kommt diese Regel. Der Nachweis per Polymerase-Kettenreaktion (PCR) gilt als genauer als die schnellen Antigentests.

Im Bundesland Salzburg sind seit 27. Oktober kostenlose PCR-Gurgeltests für zu Hause verfügbar. Erhältlich sind die Test-Kits in allen Spar-Märkten und in den Maximärkten in Anif (Flachgau) und Bruck (Pinzgau). Auch die Bezirksstellen des Roten Kreuzes in Radstadt, Abtenau und Tamsweg stellen derzeit zu den Öffnungszeiten Gurgeltests zur Verfügung. Die Proben können in 107 Spar-Märkten und 16 McDonald's-Filialen im ganzen Land abgegeben werden, dazu in 118 der 119 Gemeindeämter. Einzige Ausnahme ist die Stadt Salzburg, da hier die Dichte an Spar-Märkten ohnehin hoch ist. Die Tests werden jeden Tag um 10.00 Uhr abgeholt, die Ergebnisse sollen binnen 20 bis 24 Stunden vorliegen. Proben, die am Sonntag eingeworfen werden, werden bis spätestens Dienstagfrüh ausgewertet.

In Oberösterreich werde das PCR-Testangebot laut Land Oberösterreich in den kommenden Tagen weiter stufenweise und flächendeckend gemäß dem Vergaberecht ausgeweitet, wobei in der letzten Ausbaustufe rund 85.000 PCR-Tests pro Woche abgenommen werden können. Die Details des Ausrollplans werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben, hieß es am Wochenende vom Krisenstab auf APA-Anfrage. Oberösterreich hätte schon bisher ein sehr dichtes Netz an Testangeboten. Die behördliche PCR-Testkapazität, die vom Roten Kreuz erbracht werde, sei aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen im Oktober auf rund 3.000 tägliche PCR-Testungen erweitert und damit bereits um rund 50 Prozent ausgeweitet worden. Neben rund 140 Apotheken, in denen eine kostenlose PCR-Testmöglichkeit bereits gegeben ist, besteht seit Anfang August zusätzlich in den Bezirken Linz-Stadt, Vöcklabruck und Gmunden die Möglichkeit zum kostenlosen PCR-Gurgeltest. In den drei Pilotbezirken werden derzeit täglich bis zu rund 4.000 PCR-Gurgeltests gemacht. Ebenso steht ein betriebliches Testangebot über die Wirtschaftskammer zur Verfügung.

Die Steiermark startet mit den PCR-Gurgeltests am Dienstag nach dem Allerheiligen-Wochenende. Bezogen werden können sie vorerst in 211 Apotheken, zurückgegeben werden können sie neben den Apotheken auch in den Spar-Supermärkten. Das Ergebnis soll spätestens 24 Stunden nach Abholung vorliegen, abgeholt werden die Testkits Montag bis Donnerstag zweimal täglich und Freitag bis Sonntag einmal täglich.

Ähnlich verhält es sich im Burgenland. Dort können nach Angaben aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) PCR-Gurgeltests in allen Spar-Filialen bezogen und abgegeben werden. "Derzeit wird aber daran gearbeitet, das Angebot zu erweitern", teilte eine Sprecherin Doskozils auf Anfrage mit. Die Auswertung dauere etwa 24 Stunden. Hingewiesen wurde darauf, dass es darüber hinaus auch in vielen Apotheken die Möglichkeit gebe, PCR-Tests durchzuführen.

In Tirol soll es im November rund 200 PCR-Selbsttestboxen übers ganze Bundesland verteilt geben. Zur Anwendung kommen Gurgeltests, die dort abgeholt bzw. zur Auswertung wieder abgegeben werden können. An welchen Standorten und ab wann die Boxen platziert werden, war indes noch unklar. Die Abstimmungen dazu würden noch laufen, hieß es am Sonntag aus dem Landhaus gegenüber der APA. Kommende Woche soll es weitere Informationen dazu geben.

In Wien gibt es die kostenlosen PCR-Gurgeltests - bekannt als "Alles gurgelt" - bereits seit mehreren Monaten flächendeckend. Partner in der Bundeshauptstadt ist der Rewe-Konzern. Abholt werden können die Testkits in allen Wiener Bipa-Filialen und zurückgegeben werden können sie zusätzlich auch bei Billa, Penny und den Rewe-Shops bei Tankstellen von BP, Jet und Shell.

Die aktuelle 3G-Regel wird österreichweit ab der Phase 3 des 5-Stufenplans zu einer 2,5G-Regel - und zwar ab einer Intensivstations-Belegung von 400 Covid-Patienten. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erwartet dies für Ende dieser/Anfang kommender Woche. Mit Stand Montag wurden 292 Covid-Patienten intensiv betreut. Auch am Arbeitsplatz gilt dieses Regel. Bis einschließlich 14. November kann man dort alternativ zum Test aber auch eine FFP2-Maske tragen.